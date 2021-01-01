الخارجية : الحصول على الموافقات اللازمة لدخول الطلبة الفلسطينيين إلى الجزائر

رام الله/سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، انه تم بحمد الله الحصول على موافقات لعدد 103 من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الجزائرية لدخول الجزائر، للالتحاق بجامعاتهم وحسب الشروط الصحية المتبعة

ويفيد بان هناك 14 طالباً اخرين لم تصل أسمائهم وجاري العمل على متابعتهم مع الجهات الجزائرية المعنية لاستصدار الموافقات الخاصة بهم في القريب العاجل .



وأفاد الفريق، بانه جار العمل على القيام بالترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لترتيب سفرهم في القريب العاجل.





