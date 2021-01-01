سلطة النقد تكشف الهدف من إنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة

رام الله /سما/

قال الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد إن الهدف من إنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة هو تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بإتمام إجراءات تسديد أثمان المشتريات والمبيعات وإجراء التحويلات النقدية، مما سيسهم في تسريع الدورة الاقتصادية.

وأكد ملحم في بيان صحفي، على أن سلطة النقد تسعى ضمن الحلول المستقبلية إلى معالجة فائض الشيكل في السوق المحلي وإيجاد كافة الوسائل لتمكين البنوك العاملة في فلسطين من استقبال الإيداعات النقدية دون أية قيود.

وأوضح ملحم أن سلطة النقد تعمل منذ ما يزيد عن عامين على وضع حلول لتنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أنه تم مؤخراً تقديم طلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على تأسيس الشركة الفلسطينية المراسلة لتقوم بهذا الدور، والذي صادق على تأسيس الشركة.