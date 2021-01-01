الشرطة الاسرائيلية تحقق في الاعتداء على مركبتين لطبيبين فلسطينيين بحيفا

القدس المحتلة /سما/

فتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في حادثة اعتداء على مركبتين وتحطيم نوافذهما، تعودان إلى طبيبين فلسطينيين مختصين يعملان في مستشفى "رمبام" بحيفا. ووقعت الحادثة في ساعات الليلة الماضية، في موقف السيارات قرب محطة القطار "بيت غاليم".

وتحمل المركبتين لوحات فلسطينية، وقام الطبيبين بتقديم شكوى لدى الشرطة.

و استنكرت إدارة مستشفى "رمبام" "حادثة الاعتداء المتعمدة على مركبتي الطبيبين اللذين يعملان ليلا ونهارا من أجل إنقاذ حياة الناس.