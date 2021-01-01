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بلدية القدس تطالب الفلسطينيين بأخذ اللقاح لممارسة حياتهم

الأربعاء 10 فبراير 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية القدس تطالب الفلسطينيين بأخذ اللقاح لممارسة حياتهم



القدس المحتلة /سما/

طالب رئيس بلدية القدس موشيه ليون الفلسطينيين في المدينة بأخذ لقاح كورونا، محذرا من أنه قد لا يُسمح لغير الملقحين بالذهاب إلى المساجد أو المدارس أو الفنادق.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن ليون عقد اجتماعا مع رؤساء عدد من أحياء المدينة وسط مخاوف من انخفاض معدلات التطعيم في القدس الشرقية.
 
وقال ليون: "إذا لم يرغبوا في التطعيم، فلن يتم تطعيمهم، لكن لن يُسمح لهم بدخول الفنادق، ولن يُسمح لهم بدخول المساجد، ولن يُسمح لهم بدخول المدارس، وبعد ذلك سيقولون: ’لماذا لم تخبرنا؟".

وأضاف ليون أن سكان المدينة “غير مهتمين” ببرنامج التطعيم وكان يجب استدعائهم وإبلاغهم بالذهاب لتلقي اللقاح.
 
وتابع: “سيتعرضون للضغط قريبا عندما يعود الجميع إلى العمل، وسيقولون له عندها: مرحبا، توقف، لم يتم تطعيمك، ابق في المنزل الآن’”.
 
ونوه أن من لم يتم تطعيمه لن يتمكن من العودة إلى الروتين الطبيعي.

#بلدية القدس #الفلسطينيين #لقاح كورونا #فيروس كورونا #المقدسيين

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