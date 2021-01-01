  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجددا.. وزير الجيش الاسرائيلي يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"!

الأربعاء 10 فبراير 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا.. وزير الجيش الاسرائيلي يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"!



القدس المحتلة /سما/

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بأن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا اندلعت مواجهة في الجبهة الشمالية مع إسرائيل.
 
وقال غانتس في كلمة مسجلة خلال المراسم السنوية لإحياء الذكرى الـ 24 لـ "كارثة المروحيات" التي وقعت عام 1997، وفق القناة 7 العبرية: "إذا فتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية".
 
وأضاف أن إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من حدودها، محذرا حزب الله اللبناني من أن "إسرائيل" ستفعل كل ما في وسعها لمنع لبنان من أن يصبح دولة إرهاب، وفق زعمه.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #لبنان #حزب الله #الحدود اللبنانية #ايران

الأكثر قراءة اليوم

بتوجيهات من السيسي.. اجراءات جديدة بخصوص فتح منفذ رفح البري ودعم مواطني قطاع غزة

شاهد: تفاصيل البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بشان الانتخابات

شاهد الفيديو : فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021!

الرجوب يوجه رسالة للفلسطنيين.. ويقول: اتفقنا على تشكيل لجنة لإنهاء إفرازات وترسبات الانقسام

البرغوثي: الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تتوصل لاتفاق حول كل القضايا وإجراء الانتخابات

أول تعليق من حركة "فتح" على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة

الأخبار الرئيسية

لجنة الإنتخابات تنشر قائمة بمراكز استعلام وتسجيل الناخبين في جميع محافظات الوطن

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

وزيرة الصحة: تسجيل 12 وفاة و761 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 578 مصابًا في فلسطين

جرائم

اسرائيل تزداد تعلقا ببايدن و هكذا سيستغل الاخير قرار محكمة لاهاي ضد نتنياهو ..

الجهاد الاسلامي : موقفنا من الانتخابات منسجم مع البرنامج السياسي للحركة