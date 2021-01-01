إسرائيل تعلن عن عقار مطور فعال بنسبة 96% ضد فيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

شددت شيران شافيرا، رئيسة مختبر البيولوجيا الجزيئية بمستشفى "إيخلوف" الإسرائيلي، على أن العقار الذي طوروه يعتبر فعالا بنسبة تفوق 96% لعلاج فيروس كورنا، ولكنه ليس بديلا عن اللقاح.



وأشارت شافيرا إلى أنه لا يمكن استبدال اللقاح المضاد لفيروس كورونا بهذا العقار، ولكن 29 من 30 شخصت مصابا بفيروس كورنا تلقى هذا الدواء، وتعافى من المرض.

وفي إطار الحديث عن موعد الانتهاء من التجارب المختبرية والبدء باستخدام هذا الدواء في الأسواق، أكدت شيران شافيرا أن "هذا الأمر سيتطلب بعض الوقت".

وأضافت: "نحن نتقدم بشكل ملحوظ، انتهينا من المرحلة الأولى والآن ننتظر الموافقة على الدواء، ونظرا لوجود طلب كبير عليه حول العالم، فإن ذلك سيتطلب المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن مسؤولين صحيين إسرائيليين كانوا قد أفادوا يوم الجمعة الماضي بأن "علاجا جديدا لفيروس كورونا يجري تطويره في مركز إيخلوف الطبي في تل أبيب، أكمل بنجاح تجارب المرحلة الأولى، ويبدو أنه ساعد العديد من الحالات المتوسطة إلى الخطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على التعافي بسرعة من المرض".