تفاصيل خبر وفاة الدكتور أحمد رشيد في الكويت

القاهرة / سما

أعلنت مصادر طبية، عن وفاة الأستاذ الدكتور أحمد رشيد من مصر اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في إحدى مستشفيات الكويت، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه خلال الساعات القادمة.

وقال مستشفى بوشهري التخصصي: ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة علم من أعلام الطب والجلدية والتجميل وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى ورمز للرقي والتواضح وحسن التعامل د. أحمد رشيد رحمه الله رحمة واسعة.

وأضاف: فقدت مصر والكويت عالم جليل وزميل فاضل وعلم من أعلام الأمراض الجلدية في الوطن العربي الأستاذ الدكتور أحمد رشيد في ذمة الله، اللهم أسكنه جنات الفردوس، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى النشطاء عبر مواقع التواصل الدكتور الراحل، إذ كتب أحمدهم أن "الاستشاري أحمد رشيد هو رجل وإنسان قبل أن يكون طبيباً، يعمل بكل شغف ويتعامل مع الجميع بكل تواضع وخلق".

وأضاف أحد الناشطين في تغريدة نعى فيها الدكتور : "فقدناه وفقدت جمهورية مصر أيضاً هذا الرجل العالم في تخصصه وفقدوا طلبته هذا الأستاذ الجليل ...انا لله وانا اليه راجعون".

وقال آخر: إنا لله و إنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى دكتور أحمد رشيد ، كان دكتور في التعامل و الأخلاق و الروح الطيبة إضافةً إلى أنه كان دكتور فوق الممتاز في عالم الجلدية ، اسكنه الله فسيح جناته.

وكتبت ناشطة: عظم الله اجركم مركز ومستوصف بوشهري الطبي بوفاة الدكتور استشاري أمراض الجلدية والتناسلية أحمد رشيد والذي وافته المنية في مصر ،فقدنا علم من أعلام الطب في مجاله.