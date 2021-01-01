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وفاة "أمير" شارك في اغتيال السادات ووصفه بـ"الشهيد"

الأربعاء 10 فبراير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "أمير" شارك في اغتيال السادات ووصفه بـ"الشهيد"



القاهرة / وكالات /

توفي كرم زهدي، أمير الجماعة الإسلامية الأسبق في مصر، صباح اليوم، عن عمر ناهز 69 عاما.

وقاد كرم زهدي عملية مراجعات السجون للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة، وأدلى بتصريحات صحفية خلال تلك الفترة، قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.

وأفرجت السلطات المصرية عن زهدي في 27 سبتمبر 2003 بعد قضائه 22 عاما في السجن، على خلفية مشاركته في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981.

وأبدى زهدي ندمه على المشاركة في اغتيال السادات، واعتبره "شهيدا، لأن كل من قتل في فتنة بين مسلمين يكون شهيدا"، وقال: "احتسب السادات شهيدا عند الله".

#السادات اغتيال #بيغن #كرم زهري

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