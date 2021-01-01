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أرباح تويتر خلال الربع الأخير تتجاوز التقديرات

الأربعاء 10 فبراير 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرباح تويتر خلال الربع الأخير تتجاوز التقديرات



وكالات / سما /

أعلنت شركة "تويتر إنك" الأمريكية التي تدير موقع التواصل الاجتماعي توتير ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 12ر222 مليون دولار بما يمثل 27ر0 دولار للسهم، مقابل 77ر118 مليون دولار ، بما يمثل 15ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 03ر313 مليون دولار بما يعادل 38ر0 دولار للسهم الواحد، في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة رويترز تومسون آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تعادل 31ر0 دولار للسهم خلال الربع الأخير، وعادة ما تستنى تقديرات الخبراء البنود الخاصة.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر27% سنويا إلى 29ر1 مليار دولار، مقابل 01ر1 مليار دولار في العام السابق.

#تويتر #تويتر إنك #أرباح #تكنولوجيا

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