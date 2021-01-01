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دوري الثانية: اتحاد الدير والصلاح يحلقان بالصدارة

الأربعاء 10 فبراير 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوري الثانية: اتحاد الدير والصلاح يحلقان بالصدارة



رفح / سما /

اكتسح اتحاد دير البلح نظيره الاستقلال (4-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل رباعية اتحاد الدير محمود أبو عمران "هدفين" (5 و11), وأحمد ناجي (13), وسمير البيوك (91), بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه للاستقلال محمد الهمص (75) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول, بفارق الأهداف أمام الصلاح, وبقي رصيد الاستقلال دون نقاط في المركز التاسع والأخير.

وفي لقاء آخر, تفوق الصلاح على منافسه العطاء (2-0), سجلهما فراس أبو الجديان (61 و80).

#الاستقلال #اتحاد دير البلح #دوري الدرجة الثانية #الدرجة الثانية #الصلاح #الصدارة

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