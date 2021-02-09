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موندو ديبورتيفو: راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

الأربعاء 10 فبراير 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موندو ديبورتيفو: راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي



مدريد/سما/

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أخبر إدارة ناديه برفضه تجديد العقد، وأن مستقبله سيكون في فريق آخر خلال الموسم القادم.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة المقبلة مغادرة قائد الميرنجي، لقلعة "سنتياغو برنابيو" التي أقام فيها منذ عام 2005.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ، هو الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك عن الفريق الأبيض. 

???????????? Sergio Ramos no acepta la oferta de renovación del Real Madrid e incluso le ha comunicado al club que su futuro está “en un club europeo” que puede satisfacer sus pretensiones de contratohttps://t.co/poY7FqGuPR

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 9, 2021



وعرض ريال مدريد سابقا على راموس تمديد عقده لعام آخر براتب أقل من الذي يتقاضاه الآن بنسبة 10%، لكن مدافع الملكي البالغ 34 عاما لم يوافق، بل طالب بتجديد عقده لموسمين، مع تحسين راتبه الحالي، أو تركه كما هو بدون تخفيض.

وتتمثل سياسة ريال مدريد في أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما يتلقون عروض التجديد لمدة موسم واحد فقط.

بهذا سينضم راموس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا الموسم، وتلوح أمامه وجهتان إحداهما باريس سان جيرمان، وأخرى في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد حتى شهر أبريل المقبل، وذلك لخضوعه إلى جراحة في الغضروف المفصلي للركبة.

المصدر: mundodeportivo

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