راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أبلغ الإدارة بقراره النهائي حول مستقبله.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، حيث قدم له فلورنتينيو بيريز، رئيس النادي، عرضًا للتجديد لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، وهو ما رفضه اللاعب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس لن يعدل عن رأيه، وسيتمسك بموقفه الحالي برفض عرض الريال، بل إن الأمر قد وصل إلى أنه أبلغ ناديه بأن مستقبله في نادٍ أوروبي يمكنه تلبية مطالبه المالية.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد كذلك لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة المقبلة قيام قائد الميرنجي، بتوديع النادي الذي يتواجد بين جدرانه منذ عام 2005.

وأشار التقرير، إلى أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، هو الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك عن ريال مدريد، خاصة وأنه سينضم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لخضوعه إلى جراحة في الغضروف المفصلي للركبة.