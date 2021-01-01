الصحة العالمية تكشف سبب تخوفها رغم تسجيل انخفاض حالات الإصابة بكورونا

وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العالم، فضلاً عن الوفيات الناجمة عنه، يواصل الانخفاض، مشيرة إلى أن العديد من البلدان سجلت حالات من السلالات الجديدة للفيروس.

وقالت المنظمة، في بيان: "لوحظ انخفاض في عدد الحالات الجديدة للأسبوع الرابع على التوالي: الأسبوع الماضي، تم اكتشاف 3.1 مليون شخص مصاب في العالم، 17 في المائة أقل من الأسبوع السابق. هذا هو أدنى رقم في 15 أسبوعًا".

وأضافت "كما انخفض عدد الوفيات المسجلة للأسبوع الثاني على التوالي: في الأسبوع الماضي، كان هناك 88000 حالة وفاة جديدة، بانخفاض 10 في المائة عن الأسبوع السابق".

كما أشارت الصحة العالمية إلى أنه في الفترة الممتد ما بين 1 و7 فبراير الحالي، تم تسجيل 3153426 حالة إصابة بـ COVID في العالم، وتوفي 88369 شخصا.

وفي ظل الانخفاض المسجل في حالات الإصابة بكورونا، تستمر السلالات الجديدة الأكثر عدوى في الانتشار، حيث تم تسجيل حالات للسلالة البريطانية في 86 دولة والجنوب أفريقية في 44 دولة، والبرازيلية/اليابانية في 15 دولة.



في غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 14494 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1441 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 4012710 إصابة.



وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1441، و68 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 1169، فيما سجلت ضواحي موسكو 650 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وتابع المقر في بيانه: "غادر 22575 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3516461 شخصا".



وأشار المقر إلى تسجيل 536 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 78134 شخصا.