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حافز إضافي لبرشلونة وإشبيلية في مباراة اليوم

الأربعاء 10 فبراير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حافز إضافي لبرشلونة وإشبيلية في مباراة اليوم



وكالات / سما /

يمتلك برشلونة وإشبليية حافزاً إضافياً قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وينظر برشلونة إلى بطولة كأس ملك إسبانيا بجدية كبيرة، باعتبارها المسابقة الوحيدة التي يمكن للبارسا الفوز بها دون عناء كبير، في ظل الظروف الاقتصادية والرياضية والإدارية التي يمر بها الفريق هذا الموسم.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة وإشبيلية يريدان الحفاظ على آمالهما في التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري، الكأس، ودوري الأبطال)، حيث يعتبران الفريقين الوحيدين في إسبانيا، اللذان يمكنهما الحلم بذلك الإنجاز هذا الموسم.

ولا تزال حظوظ برشلونة وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا قائمة، رغم أن الأول سيواجه باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، فيما سيصطدم الثاني ببوروسيا دورتموند الألماني.

أما في الليجا، فيحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 43 مع مباراة ناقصة، فيما يأتي إشبيلية خلفه بـ42 مع مباراة ناقصة أيضاً، مع العلم أن المتصدر أتلتيكو مدريد (51 نقطة)، لديه مباراتين مؤجلتين.

وفي أوروبا، بالإضافة إلى برشلونة وإشبيلية، هناك تسعة فرق يمكنها الفوز بالثلاثية التاريخية، والغريب أنه في هذه القائمة لا تظهر أسماء عملاقة مثل بايرن ميونخ وليفربول، بسبب خروجهما من الكأس في بلدانهما.

ومن بين الفرق الستة عشر التي لا تزال متنافسة في دوري أبطال أوروبا، هناك 5 أندية لا يمكنها التتويج بالثلاثية التاريخية، وهي بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ولاتسيو الإيطالي.

#برشلونة #إشبيلية #كأس الملك

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