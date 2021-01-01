  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

50 حاخامًا توفوا .. حاخام يثير الجدل بشأن لقاحات كورونا ​

الأربعاء 10 فبراير 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
50 حاخامًا توفوا .. حاخام يثير الجدل بشأن لقاحات كورونا ​



القدس المحتلة / سما /

قال حاييم أمسالم رئيس حزب آم شالم للمتدينين الشرقيين، والمنشق عن حزب شاس منذ سنوات، اليوم الأربعاء، إن 50 من الحاخامات ورؤساء مدارس دينية يهودية، ماتوا منذ بدء انتشار وباء كورونا.

ووصف أمسالم المولود في الجزائر، في حديث أوردته القناة العبرية السابعة، ما جرى بأنه أمر مروع، موجهًا انتقادات حادة للحاخام يوفال آشيروف الذي دعا الإسرائيليين وخاصةً المتدينيين إلى عدم تلقي لقاح كورونا، واللجوء إلى العلاج البديل.

وقال أمسالم "إنها معجزة من الله، أن أعطانا اللقاح"، داعيًا إلى زيادة التحذيرات من مثل هذه الدعوات التي تسعى لمنع الإسرائيليين من تلقي اللقاح.

وأثار آشيروف الجدل بعد أن سلطت تقارير عبرية الضوء على دعوته للأخذ بالعلاج البديل، فيما قدمت الصحة الإسرائيلية شكوى لوزارة القضاء بشأن سلوك الحاخام الذي لا زال ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوته المتكررة لمنع تلقي التطعيم.

وطالبت الوزارة بفحص إمكانية إزالة مقاطع الفيديو التي نشرها آشيروف، فيما قررت الدائرة الالكترونية بوزارة القضاء الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي لطلب حذف تلك المواد.

ويحذر آشيروف في مقاطع الفيديو من المخاطر التي قد تنجم عن لقاح كورونا ومنها تعرضهم للعقم، وأمراض تتعلق بالمناعة الذاتية، إلى جانب تشكل ظاهرة نادرة في الأجسادة المضادة أثناء الاستجابة المناعية ما يعرض الملقحين للخطر.

ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الإسرائيليين أخذوا بنصائح الحاخام خاصةً المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، مشيرًا إلى أن من بين أولئك مشاهير قرروا رفض التطعيم.

ونشر العديد من الأطباء الإسرائيليين على الانترنت ما يدحض مزاعم الحاخام، مؤكدين أن اللقاحات مطمئنة وأن ما نشره الحاخام هدفها غرس الرعب في نفوس الجمهور.

#حاخام #اسرائيل #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بتوجيهات من السيسي.. اجراءات جديدة بخصوص فتح منفذ رفح البري ودعم مواطني قطاع غزة

شاهد الصور: أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة

شاهد: تفاصيل البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بشان الانتخابات

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021!

شاهد الفيديو : فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

الرجوب يوجه رسالة للفلسطنيين.. ويقول: اتفقنا على تشكيل لجنة لإنهاء إفرازات وترسبات الانقسام

"الاونروا" تعلن عن موعد وتفاصيل بدء الفصل الدراسي الثاني بغزة

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

جرائم

اسرائيل تزداد تعلقا ببايدن و هكذا سيستغل الاخير قرار محكمة لاهاي ضد نتنياهو ..

الجهاد الاسلامي : موقفنا من الانتخابات منسجم مع البرنامج السياسي للحركة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

تحاول منع تحديث "القائمة السوداء".. إسرائيل تتخوف من إدانتها لعدم نقل اللقاحات للفلسطينيين