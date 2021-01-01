50 حاخامًا توفوا .. حاخام يثير الجدل بشأن لقاحات كورونا ​

القدس المحتلة / سما /

قال حاييم أمسالم رئيس حزب آم شالم للمتدينين الشرقيين، والمنشق عن حزب شاس منذ سنوات، اليوم الأربعاء، إن 50 من الحاخامات ورؤساء مدارس دينية يهودية، ماتوا منذ بدء انتشار وباء كورونا.

ووصف أمسالم المولود في الجزائر، في حديث أوردته القناة العبرية السابعة، ما جرى بأنه أمر مروع، موجهًا انتقادات حادة للحاخام يوفال آشيروف الذي دعا الإسرائيليين وخاصةً المتدينيين إلى عدم تلقي لقاح كورونا، واللجوء إلى العلاج البديل.

وقال أمسالم "إنها معجزة من الله، أن أعطانا اللقاح"، داعيًا إلى زيادة التحذيرات من مثل هذه الدعوات التي تسعى لمنع الإسرائيليين من تلقي اللقاح.

وأثار آشيروف الجدل بعد أن سلطت تقارير عبرية الضوء على دعوته للأخذ بالعلاج البديل، فيما قدمت الصحة الإسرائيلية شكوى لوزارة القضاء بشأن سلوك الحاخام الذي لا زال ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوته المتكررة لمنع تلقي التطعيم.

وطالبت الوزارة بفحص إمكانية إزالة مقاطع الفيديو التي نشرها آشيروف، فيما قررت الدائرة الالكترونية بوزارة القضاء الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي لطلب حذف تلك المواد.

ويحذر آشيروف في مقاطع الفيديو من المخاطر التي قد تنجم عن لقاح كورونا ومنها تعرضهم للعقم، وأمراض تتعلق بالمناعة الذاتية، إلى جانب تشكل ظاهرة نادرة في الأجسادة المضادة أثناء الاستجابة المناعية ما يعرض الملقحين للخطر.

ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الإسرائيليين أخذوا بنصائح الحاخام خاصةً المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، مشيرًا إلى أن من بين أولئك مشاهير قرروا رفض التطعيم.

ونشر العديد من الأطباء الإسرائيليين على الانترنت ما يدحض مزاعم الحاخام، مؤكدين أن اللقاحات مطمئنة وأن ما نشره الحاخام هدفها غرس الرعب في نفوس الجمهور.