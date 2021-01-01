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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأربعاء 10 فبراير 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 كما يلي:

أسعار الخضروات :
البندورة: 8 ك = 1 شيكل
خيار: 3 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 1 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 6 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
بازيلاء: 1ك = 5 شيكل
لفت: اك = شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 3 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10 شيكل الكرتونة
دجاج: 10 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل
لحمة بتلو: 38 شيكل

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