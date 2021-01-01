المغرب .. هجوم على العثماني لترحيبه بقرار الجنائية في فلسطين

وكالات

هاجمت صحيفة مغربية رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، واتهمته بمعارضة توجهات الدولة المغربية، والإساءة إلى السياسة العامة للدولة وخصوصا في شقها الدبلوماسي.



جاء ذلك على خلفية نشر رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، تغريدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الجتماعي تويتر، رحب فيها بقرار الجنائية الدولية القاضي بالولاية القضائية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات



وقالت صحيفة "الأخبار" المغربية في خبر مرفق بصورة الدكتور سعد الدين العثماني: "ما زال الغموض يسود الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشوش على الانتصار الدبلوماسي المغربي الذي وقعه العثماني أخيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واختار العثماني نشر تغريدة على حسابه الخاص في التويتر يعبر فيها عن سعادته بإصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل، معتبرا ذلك أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل".



وتضيف الصحيفة: "مصادر دبلوماسية كشفت أن موقف العثماني يعارض توجهات الدولة المغربية ويسيء للسياسة العامة للدولة خصوصا في شقها الدبلوماسي".



وكان العثماني قد نشر تغريدة في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات"، وفق تعبيره.