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ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية

الأربعاء 10 فبراير 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية



القدس المحتلة / سما /

أظهر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، موقفًا مساندًا وداعمًا لإسرائيل في وجه قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بالولاية القضائية في التحقيق بجرائم حرب مرتكبة ضد الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن ماس غرد عبر تويتر أن محكمة لاهاي ليس لها سلطة للنظر أو التحقيق في جرائم حرب محتملة بمناطق السلطة الفلسطينية.

وأضاف "وجهة نظرنا القانونية بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية لم تتغير: المحكمة ليس لها اختصاص، لأن فلسطين لا تتمتع بوضع دولة كما يقتضي القانون الدولي".

وتابع "مواقفنا من عملية السلام في الشرق الأوسط ومحكمة العدل الدولية بشكل عام لم تتغير أيضًا: فمنذ إنشائها، كانت ألمانيا من أقوى المؤيدين لمحكمة لاهاي، نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية في المستقبل كجزء من حل الدولتين الذي يتم التفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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