شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي ...مخاوف من تسربها إلى عالم الجريمة

القدس المحتلة/سما/

تمكن شاب عربي من بدو النقب (فلسطينيي 48)، من اقتحام واحدة من أكبر قواعد سلاح الجو، في إسرائيل، التي تحتوي على طائرات «إف 35»، وتبلغ مساحتها مساحة تل أبيب. ورغم مطاردة قوات كبيرة من الشرطة والجيش وطائرة مروحية، أفلت الشاب واختفت آثاره.

جاء ذلك في وقت كشف فيه عن سرقة كبيرة أخرى من مخازن داخل معسكر للجيش الإسرائيلي، وقد أثارت هذه الحوادث قلقاً شديداً في إسرائيل، وانتقادات لاذعة للجيش، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هؤلاء «اللصوص المحترفين». وأجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً سريعاً، اتضح منه أن هناك إهمالاً مفزعاً في حراسة القواعد العسكرية.

كانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تشديد إجراءات الحراسة في معسكراتها، خصوصاً تلك القائمة على مقربة من بلدات عربية في الجنوب (النقب)، والشمال (الجليل)، بعد الكشف عن سرقة 93 ألف رصاصة وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية من معسكر «سدي تيمان» في النقب، التابع للواء المدرعات المشهور «غبعاتي». ولكن هذا المعسكر نفسه، تعرض أمس الثلاثاء، لسرقة صناديق تحتوي على 20 ألف رصاصة. وقال خبير عسكري بسخرية، إن «هذه السرقات وقعت، بالرغم عن إعلان الجيش الإسرائيلي استثماره عشرات ملايين الشواقل، في تحسين حراسة القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة».

ومع أن الجيش ادعى أنه «لم تتم سرقة أسلحة من مخازن تجري حراستها بالمعايير الجديدة»، فقد رفض المراقبون إعطاء أي تبرير كهذا. وأعربت قيادة لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، أن «الجيش يتعاطى مع هذا الموضوع بعنجهية واستخفاف، وبذلك يتيح تسرب الأسلحة وكميات هائلة من الذخيرة إلى سوق عالم الإجرام، الذي يبيعها لكل من يرغب ويجني أرباحاً طائلة من ورائها. والمجتمع العربي (في إسرائيل) يدفع ثمن ذلك بالدم». وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن تصرفات الجيش تجعلنا نشتبه بأن هناك مخططاً مقصوداً لإغراق بلداتنا بالأسلحة ونشر العنف الدموي، لإلهائنا عن القضايا المحرقة وعن النضال الوطني في سبيل حقوقنا».

وتم الكشف عن هذه السرقة بعد تورط الجيش في فضيحة جديدة تتعلق بحماية قاعدة سلاح الطيران «نتيفيم»، في النقب، مساء الاثنين. فقد اتضح أن شاباً عربياً من النقب، اشتبه به يسرق سيارة من بلدة ديمونا، فطاردته الشرطة، لكنه هرب باتجاه تلك القاعدة، ووجد الباب مفتوحاً، فدخل. وقام الحارس برفع حاجز المسامير في المدخل الثاني، مما تسبب في ثقب إطارات السيارة، لكنه لم يتوقف إلا بعد 200 متر. ثم خرج من السيارة وهرب إلى داخل القاعدة العسكرية.

وأعلنت قيادة المعسكر عن حالة طوارئ، وأمرت النزلاء بالبقاء داخل الغرف، وراحت قوات كبيرة من الشرطة والجيش تفتش عنه طوال ساعات، مستخدمة طائرة مروحية للشرطة العسكرية. وتبين فجر أمس الثلاثاء، أن الشاب تمكن من الخروج من القاعدة العسكرية، بعد أن تسلق على سياجين شائكين على ارتفاع 5 أمتار، من دون اكتشافه. وأفادت مصادر إعلامية، بأن السياج الذي تسلق عليه المشتبه يحيط بالقاعدة العسكرية بطول يزيد عن 40 كيلومتراً.

ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون المشتبه به، عربياً من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وهي قرى تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية تحاول السلطات الإسرائيلية منع تطورها لدفع سكانها إلى الرحيل عنها، حتى تتم مصادرتها وإقامة مشاريع للسكان اليهود، محلها، مثل بلدات أو حدائق قومية أو مقرات عسكرية.

وقد تسببت هذه السياسة، بنشوء أجيال من البؤساء، الذين يلجأ قسم كبير منهم إلى عالم الجريمة. وكانت القيادات العربية لدى فلسطينيي 48، قد حذرت كثيراً من أن إهمال هذه البلدات والتمسك بالسياسة العنصرية التي لا تكترث للإنسان العربي، ستقود إلى نتائج وخيمة ليس على العرب وحدهم، بل أيضاً على مؤسسات الدولة وعلى البلدات اليهودية أيضاً. لكن هذه السلطات لم تحرك ساكناً، ولم تفهم الرسالة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، معلقاً على اقتحام قاعدة سلاح الجو، إن «هذا الحدث جنائي وليس أمنياً». وطمأن الجمهور، بأن «مطاردة المشتبه داخل القاعدة، لم يُشكل خطراً على المنشآت الأمنية وأسراب الطائرات المقاتلة، بينها طائرات F35».