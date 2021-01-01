إندونيسيا: دعم "غير محدود" للقضية الفلسطينية

عمان/سما/

قالت وزيرة خارجية إندونيسيا رينتو مارسودي، الثلاثاء، إن دعم بلادها للقضية الفلسطينية "غير محدود".

جاء ذلك وفق تصريحات أدلت بها الوزيرة عقب لقاء جمعها بنظيرها الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، تجريها للمملكة.

ووفق بيان للخارجية الأردنية، فقد تناول الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما استعرضا المستجدات الإقليمية وفي مقدمها تطورات القضية الفلسطينية وجهود إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وفي السياق ذاته، أكد الصفدي، على "توفر فرصة لإيجاد أفق أفضل مع تولي إدارة أمريكية جديدة، حيث أن تصريحات هذه الإدارة إيجابية، توضح بشكل صريح أنها ترغب في إيجاد بيئة تتيح التقدم نحو استعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام".

وأعربت الوزيرة الإندونيسية، عن دعم بلادها "القوي" لموقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أنها تابعت الاجتماع الذي عقد في القاهرة (الإثنين).

ولفتت إلى أنها ستلتقي غدا (الأربعاء) بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المالكي سيلتقي في أحد فنادق البحر الميت بالأردن (غرب) نظيرته الإندونيسية، حيث يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

والثلاثاء، التقى الصفدي بالمالكي، وأكدا خلال اللقاء ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحل الدولتين مبني على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين (فلسطين وإسرائيل).