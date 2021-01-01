بالفيديو:بيت حانون يخطف نقطة تعادل من خدمات المغازي

دير البلح/سما/

خطف فريق بيت حانون الأهلي نقطة من مضيفه خدمات المغازي بالتعادل معه بهدف لمثله في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة مساء الثلاثاء، في افتتاح مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغزة.

وبادر مصطفى الهسي بالتسجيل للمغازي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل محمد السطري "للحوانين" بالدقيقة 17، علماً بأن لاعب المغازي خالد شلتوت أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 62 تصدى لها حارس بيت حانون أحمد عليان ببراعة.



وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "الحوانين" إلى 5 نقاط في المركز الخامس، وبات رصيد المغازي 4 نقاط بالمركز العاشر.