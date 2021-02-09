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بالصور: مطارات دبي تفاجئ المسافرين بختم المريخ الخاص جدا!

الأربعاء 10 فبراير 2021 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: مطارات دبي تفاجئ المسافرين بختم المريخ الخاص جدا!



أبوظبي/سما/

تفاجأ القادمون إلى الإمارات اليوم الاثنين بهدية ستبقى ذكرى لهم مدى الحياة، تزامنا مع وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.


ولدى وصول زوار الإمارات والقادمين عبر مطارات دبي لبوابة المسافرين، سيجدون "ختم المريخ"، الأول من نوعه في العالم، يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاص جدا، هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.

وسيطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها عبارة " لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ في 09.02.2021"، مع تصميم خاص لمسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية وعالمية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخيه كاملة.



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