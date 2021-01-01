الريال يفوز على مضيفة خيتافي بثنائية فرنسية ..فيديو

مدريد/سما/

قاد الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلان ميندي، ريال مدريد إلى تحقيق انتصار مهم، على ضيفه خيتافي بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بالليجا.

ويدين الريال بالفضل لبنزيما وميندي بهذا الفوز، حيث سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين (60 و66)، ليرفع الملكي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الـ13.

دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بطريقة (3-4-3) عكس المعتاد، في ظل كم الإصابات التي ضربت الفريق، حيث دفع بالشاب مارفين بارك لأول مرة على الجانب الأيمن.

ضغط مدريدي

جاءت أولى محاولات ريال مدريد في الدقيقة 5، حيث نفذ لوكا مودريتش ركلة حرة غير مباشرة، وأرسل كرة عرضية، اصطدمت بدفاع خيتافي لتصل إلى كاسيميرو الذي سددها بقوة لتمر أعلى العارضة.

واستمر الضغط المدريدي، حيث سدد كريم بنزيما كرة رأسية مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 13.

وأرسل الشاب مارفين لاعب ريال مدريد تصويبة من خارج المنطقة، لكن سوريا حارس خيتافي تصدى لها بسهولة في الدقيقة 27.

ومرر مارسيلو كرة على حدود منطقة الجزاء لمودريتش، الذي سدد كرة يسارية تصدى لها دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي وحولها إلى الركنية في الدقيقة 37.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بنزيما أن يُسجل هدف التقدم لريال مدريد، حيث تلقى تمريرة بينية من زميله ماركو أسينسيو داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية حولها سوريا إلى الركنية في الدقيقة 48.

6 دقائق

نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 60، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عبر زميله فينيسيوس جونيور، ليُسدد كرة رأسية على يسار سوريا ويهز شباك الضيوف.

وبعد الهدف بـ6 دقائق، أضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني لريال مدريد، حيث تلقى كرة عرضية من زميله مارسيلو من الجانب الأيسر، ليُسدد مباشر على يسار حارس مرمى خيتافي.

وكاد بنزيما أن يُسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 69، حيث سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى خيتافي.

واستمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة، دون أي خطورة تُذكر من جانب خيتافي، ليُحقق الميرنجي انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز الجولة الماضية على هويسكا، ويحصد 3 نقاط ثمينة في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق.