مانشستر يونايتد يفوز على وست هام يونايتد بشق الأنفس..فيديو

لندن/سما/

تأهل مانشستر يونايتد بشق الأنفس إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب على ضيفه وست هام بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 98.

تعرض وست هام لضربة مبكرة بعد إصاتبة مدافعه أوجبونا في الكاحل في الدقيقة 12، بعد تدخل عنيف من مارسيال ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه ديوب.

وشكل مانشستر يونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 16، بعدما مهد مارسيال الكرة لجرينوود داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية اصطدمت بكريسويل.

ووسدد ماتيتش بعدها كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ذهبت أعلى العارضة.

وكاد مانشستر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 27، بعدما ارتقى ليندلوف لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية اصطدمت بدفاعات وست هام وغيرت اتجاهها، إلا أن فابيانسكي تألق في التصدي لها.

وعلى الرغم من الاستحواذ شبه التام لمانشستر يونايتد على الكرة، إلا أنه لم يتمكن من فك التكتل الدفاعي لوست هام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 53، بعدما تمهدت الكرة أمام راشفورد داخل منطقة الجزاء لينفرد بفابيانسكي ويسدد كرة تصدى لها حارس وست هام.

وبعدها في الدقيقة 55، حاول راشفورد تسديد كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن فابيانسكي أمسك بها بسهولة.

وكاد وان بيساكا أن يسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70، بعدما أخطأ في إبعاد كرة عرضية مسددًا كرة ساقطة تجاه مرماه، قبل أن يبعدها هندرسون إلى ركلة ركنية.

ومع التراجع الشديد في مستوى اليونايتد، أجرى سولسكاير تبديلين في الدقيقة 73 بنزول ماكتوميناي وبرونو على حساب ماتيتش وفان دي بيك.

وفي واحدة من الفرص النادرة في الشوط الثاني، أرسل تيليس عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 82، تابعها مارسيال برأسية ذهبت إلى جوار القائم.

ودفع سولسكاير بورقته الثالثة في الدقيقة 86، بنزول كافاني على حساب جرينوود، ولم تنجح تلك التغييرات في صناعة الفارق لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الوقت الإضافي الأول، أقحم سولسكاير كل من ويليامز وشاو على حساب تيليس وبيساكا.

ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 8، وذلك من هجمة مرتدة سريعة بدأها مارسيال حتى وصلت إلى راشفورد الذي مهدها لماكتوميناي داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وكاد بن رحمة أن يعدل النتيجة لوست هام في الدقيقة 25، بعدما ارتقى لعرضية مسددًا رأسية تصدى لها هندرسون بنجاح.

ورد عليه مارسيال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27، أمسك بها فابيانسكي، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر بهدف دون رد، ويتأهل لربع النهائي.