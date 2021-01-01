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وزير الخارجية الإسرائيلية: وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب "يوم تاريخي"

الثلاثاء 09 فبراير 2021 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلية: وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب "يوم تاريخي"



القدس المحتلة / سما /

افاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير غابي أشكنازي، رحب برئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض، لدى وصوله، إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان ان رئيس الدبلوماسية الاسرائيلية غابي اشكنازي التقى بالدبلوماسي المغربي فور وصوله وتمنى له "حظا سعيدا في مهمته المهمة التي تهدف الى تطوير التعاون" بين البلدين، واصفا وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب بـ"اليوم التاريخي".

وأعرب اشكنازي عن أمنياته لبيوض بالنجاح في مهمته الهامة لتطوير التعاون وعلاقات الصداقة بين المغرب وإسرائيل".

وفي السياق قال رئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض، إنه "شعرت بالسعادة عندما أبلغني وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين".

وبحسب تقارير إعلامية في إسرائيل، سيعمل بيوض في مكتب الاتصال المغربي الذي أعيد تجهيزه مؤخرا في تل أبيب، ويتوقع افتتاحه خلال أيام.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد التقى بمدير مكتب الاتصال الاسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط دافيد غوفرين ، وفق ما أورده الأخير في تغريدة على حسابه بتويتر.

وأبدى الدبلوماسي الإسرائيلي الذي وصل المغرب أواخر الشهر المنصرم عن "سعادته" بلقاء بوريطة، وقال إنهما ناقشا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

#اسرائيل #المغرب #غابي أشكنازي

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