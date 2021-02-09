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فيديو .. حقيقة وفاة عساف القرني حارس مرمى الاتحاد بحادث سير

الثلاثاء 09 فبراير 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. حقيقة وفاة عساف القرني حارس مرمى الاتحاد بحادث سير



الرياض / سما

كشفت وسائل إعلام رياضية، اليوم الثلاثاء 9 شباط 2021، عن حقيقة المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة عساف القرني اللاعب السعودي جراء حادث تعرض له.

وأكدت وسائل الإعلام أن ما يتم تناقله على المنصات الاجتماعية بشأن وفاة عساف القرني حارس مرمى فريق الوحدة والاتحاد سابقا "غير دقيق"، داعية النشطاء إلى تحري الصدق والموضوعية.

وكانت صفحات مختلفة على منصة تويتر قد تداولت الساعات الأخيرة نبأ وفاة اللاعب عساف القرني حارس مرمى الاتحاد؛ نتيجة حادث مروري مؤسف تعرض له أثناء قيادته سيارته قبل قليل.

واضطر عساف القرني للخروج مقطع فيديو على سناب شات، نفى فيه صحة الحديث عنه، قائلا : "بخصوص هذا الكلام هو مجرد شائعات والحمد لله أنا بخير وكل أموري سليمة دون مشاكل".

وظهر القرني في الفيديو الأخير له أثناء جلوسه مع أحد أصدقائه خلال حضور إحدى المباريات على شاشة التلفزيون داخل منزله، إذ كان يتمتع بصحة جيدة وغير مصاب كما تم الحديث عنه.

وأصيبت الجماهير بصدمة كبيرة عقب نشر خبر وفاة عساف القرني على تلك المنصات، إذ يبلغ من العمر 36 عاما ويلعب كحارس مرمى ثاني مع فريق الاتحاد للعام الخامس على التوالي.

وبدأ القرني مسيرته الكروية مبكرا في نادي الوحدة المنافس بالدوري السعودي، حيث استمر معه لسنوات طويلة وأصبح من الحراس المميزين في المسابقة حتى انتقاله للاتحاد موسم 2015.

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