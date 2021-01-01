الأردن يدين هدم الاحتلال لخربة حمصة في الأغوار

عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، هدم الاحتلال الإسرائيلي لخربة حمصة في الأغوار المحتلة، مرة أخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك الاستيلاء على الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية بمجملها وبتفاصيلها بما فيها ضم الأراضي والاستيلاء عليها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، تعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.