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لقاء فلسطيني– روسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء فلسطيني– روسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية



موسكو /سما/

 نظمت سفارة فلسطين لدى روسيا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر منصة "زووم"، ضم رجال أعمال فلسطينيين وروس، بحث آفاق التعاون بين البلدين.

وافتتح الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات الفلسطينية الروسية، وقدم لمحة عن القطاعات المصدرة والوضع الاقتصادي في فلسطين، وبعض قصص النجاح.

واقترح نوفل أن يسبق اجتماع اللجنة الروسية الفلسطينية المزمع عقده في فلسطين خلال حزيران المقبل، زيارة وفد روسي للإعداد وإجراء التحضيرات اللازمة قبل وصول الوفد الرسمي.

بدوره، تحدث رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني عرفات عصفور عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني والقطاعات المصدرة، مثل الحجر والرخام والتمور، معبرا في الوقت ذاته عن أمله بإنجاز التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين خلال العام الجاري.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار، هيثم الوحيدي، أهمية الاجتماع، وضرورة متابعة تنفيذ مخرجاته بما يقود إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وقدم الوحيدي معلومات عن وضع الاقتصاد الفلسطيني، وعن جهوزية الهيئة واستعدادها للتعاون مع الجانب الروسي وتقديم المعلومات اللوجستية والفنية اللازمة.

وتبادل رجال الأعمال من الجانبين عددا من الأفكار الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات بين رجال أعمال فلسطينيين ونظرائهم من الجانب الروسي، خلال شهر نيسان المقبل بتنسيق بين الأطراف الفلسطينية المعنية: هيئة تشجيع الاستثمار، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومركز التجارة الفلسطيني، بالتعاون مع سفارة فلسطين في موسكو.

#روسيا #فلسطين

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