استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة بمشاركة بينت

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، نُشر مساء اليوم، الثلاثاء، حصول حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 29 مقعدا.

ولو أجريت الانتخابات اليوم، تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، في حين وتفشل القائمة العربية الموّحدة (الإسلامية الجنوبيّة) في تجاوز نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 1.9% من أصوات الناخبين.

وأظهر نتائج الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، على 18 مقعدا، بينما يواصل حزب "تيكفا حدشا" برئاسة غيدعون ساعر تتراجعه ويحصل على 14 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع حصول حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، على 13 مقعدا، وحزب "شاس" الحريدي على 8 مقاعد، فيما تحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

ويحصل حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي على 7 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، يتذيل حزب "كاحول لافان" النتائج حيث يتأرجح فوق نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، لا يتجاوز حزب "ميرتس" نسبة الحسم ويحصل على 2.8%.

ويتمكّن تحالف يضمّ الليكود و"يمينا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" من تشكيل حكومة من 62 مقعدا.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تصدر نتنياهو بفارق 5% عن ساعر، وبفارق 17% عن لبيد.