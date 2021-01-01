  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة بمشاركة بينت

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة بمشاركة بينت



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، نُشر مساء اليوم، الثلاثاء، حصول حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 29 مقعدا.

ولو أجريت الانتخابات اليوم، تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، في حين وتفشل القائمة العربية الموّحدة (الإسلامية الجنوبيّة) في تجاوز نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 1.9% من أصوات الناخبين.

وأظهر نتائج الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، على 18 مقعدا، بينما يواصل حزب "تيكفا حدشا" برئاسة غيدعون ساعر تتراجعه ويحصل على 14 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع حصول حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، على 13 مقعدا، وحزب "شاس" الحريدي على 8 مقاعد، فيما تحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

ويحصل حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي على 7 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، يتذيل حزب "كاحول لافان" النتائج حيث يتأرجح فوق نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، لا يتجاوز حزب "ميرتس" نسبة الحسم ويحصل على 2.8%.

ويتمكّن تحالف يضمّ الليكود و"يمينا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" من تشكيل حكومة من 62 مقعدا.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تصدر نتنياهو بفارق 5% عن ساعر، وبفارق 17% عن لبيد.

#استطلاع راي #الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية #نتنياهو #الليكود #نفتالي بينت #اليمين الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف : لقاءات القاهرة إيجابية وتتركز على هذه النقاط

شاهد الصور: أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر إسرائيل

شاهد: تفاصيل البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بشان الانتخابات

مشاهدة مباراة المريخ والشرطة القضارف بث مباشر في الدوري السوداني 2021

بطلتها سيدة .. الكشف عن قضية اختلاس بـ"500 ألف شيكل" من إحدى الشركات بغزة

الأخبار الرئيسية

رجوب

الرجوب: لولا دعم الرئيس لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج

العاروري: سننهي الانقسام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الإحتلال الاسرائيلي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

الجهاد الاسلامي تقرر عدم المشاركة في الانتخابات لهذا السبب...

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021!