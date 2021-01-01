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10 وفيات و1483 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 وفيات و1483 إصابة بفيروس كورونا في الاردن



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 10 وفيات و1483 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4395 وفاة و338322 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 983 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 152 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات بالرمثا، 101 حالة في محافظة البلقاء، 65 حالة في محافظة الزرقاء، 37 حالة في محافظة المفرق، 37 حالة في محافظة جرش، 27 حالة في محافظة مأدبا، 27 حالة في محافظة العقبة، 21 حالة في محافظة الكرك، 20 حالة في محافظة الطفيلة، 13 حالة في محافظة عجلون.

واشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 11779 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 85 حالة، فيما غادرت 61 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 523 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 439 بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 135 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 53 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 870 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 322148 حالة.

وأضاف أن 24854 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4077648 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 97ر5 بالمئة.

#الاردن #فيروس كورونا

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