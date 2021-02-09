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أول تعليق من الرئيس السيسي على وصول مسبار الامل الى المريخ

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الرئيس السيسي على وصول مسبار الامل الى المريخ



القاهرة/سما/

علق  الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء عن وصول مسبار الأمل الاماراتي الى المريخ عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها   "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.١/٢

و أضاف " تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن. 


و أكد أنه لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل.٢/٢
 

#عبد الفتاح السيسي #مصر #مسبار الامل #الامارات #المريخ

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