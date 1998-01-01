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بدء محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ

الثلاثاء 09 فبراير 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ



واشنطن/سما/

انطلقت في هذه الأثناء المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مجلس الشيوخ، على أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.

وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتم محاكمته لعزله مرتين، والمحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وهذه الجلسة الثانية تأتي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزل ترامب في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت على مدى تاريخها أربع محاكمات عزل، الأولى كانت للرئيس أندرو جونسون عام 1868 لإقالته سكرتيرا لمجلس الوزراء دون موافقة الكونغرس، والثانية كانت للرئيس بيل كلينتون عام 1998 بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة والثالثة لترامب في عام 2020 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمها إلى مجلس الشيوخ إن الأخير لا يتحمل مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول، معتبرين أن "أنصاره فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

وفي السياق، أعلن مديرو مساءلة ترامب، من أعضاء مجلس النواب، عن وجود أدلة دامغة ضده في المحاكمة الجارية بمجلس الشيوخ، واعتبروا أن تحريض ترامب على التمرد "أفدح جريمة دستورية يرتكبها أي رئيس على الإطلاق".

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.

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