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مسؤول حوثي يعلن وقف الهجمات على السعودية عندما يوقف التحالف العربي ضرباته

الثلاثاء 09 فبراير 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول حوثي يعلن وقف الهجمات على السعودية عندما يوقف التحالف العربي ضرباته



صنعاء/سما/

أكد وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، أن هجمات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".

وقال شرف في مؤتمر صحفي: "أوجه رسالة اليوم للإدارة الأميركية الجديدة وللسعوديين: عندما تتوقف ضرباتكم عن الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، ستتوقف ضرباتنا نحوكم بشكل بسيط جدا".

وجاء كلام شرف أمام الصحافيين تعليقا على إطلاق طائرات مسيرة مؤخرا في اتجاه السعودية والمعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة مأرب شرق صنعاء.

في هذا السياق، أكد أن مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية تدخلوا في هذه المنطقة ضد "تواجد إرهابي يرافق قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي".

وأوضح أنه "بعد بدء المعارك في مأرب تدخل الطيران السعودي بقصف قواتنا (...) وجعلنا مضطرين للرد".

وأشار شرف إلى أنه لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن. وقال: "أنصار الله هم طرف مهم جدا في عملية السلام".

وأعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن أنه اعترض الأحد والاثنين طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليم

#اليمن #الحوثيون #السعودية #التحالف العربي

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