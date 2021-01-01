التقدير الاستخباراتي الاسرائيلي السنوي: إيران وحماس وحزب الله يواصلون تعاظمهم العسكري

القدس المحتلة / سما /

نشر قائد ذراع الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، أمان، اللواء تامير هايمن، التقدير الاستخباراتي السنوي للجيش الإسرائيلي للعام 2021.



وبحسب قناة "كان" العبرية، التي نشرت الخبر مساء اليوم الثلاثاء، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، الى استمرار تعاظم قوة إيران وحماس وحزب الله العسكرية، رغم الكورونا.



ووفقا للقناة، رجحت شعبة أمان، أن حزب الله يستعد لجولات قتال قصيرة بالشمال، وأنه يخطط للمبادرة بتصعيد محدود بالشمال، على غرار جولات التصعيد بالجنوب.



وقالت، إن لدى حزب الله بعض المئات من الصواريخ الدقيقة، وأنه سوف يستخدمها في جولات التصعيد، التي سيحاول من خلالها الرد على مقتل أحد عناصره على يد إسرائيل بسوريا.



ووفقا للقناة العبرية، شددت شعبة الاستخبارات العسكرية على أن ايران وحزب الله ما زالوا يبحثون عن فرص للانتقام لمقتل سليماني وفخري زادة.



ولفت الى أن المحور الشيعي يحاول المساس بإسرائيل في الجولان، وأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أحبطت العديد من هذه المحاولات.



ولفت اللواء تمير هايمن في تقريره، الى إن إيران تواصل محاولاتها للتمركز العسكري في سوريا، مشيراً الى أنها تحتاج الى عامين للوصول الى انتاج القنبلة النووية.