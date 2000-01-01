ريكسوس شرم الشيخ الوجهة الأمثل للاحتفال بعيد الحب مصر

شرم الشيخ/ وكالات/



احتفاءً بعيد الحب، يقدم ريكسوس شرم الشيخ، المنتجع الراقي ذو الإطلالة الساحرة على مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة، طيف واسع من المفاجآت الرومانسية الفريدة والتي تتضمن إقامة فاخرة وتجارب استجمام مترفة وتجارب ذوقية لا تضاهى.

ويوفر هذا المنتجع الفاخر ذو الخمس نجوم الملاذ الأمثل لضيوفه لإعادةإشعال شرارة الحب والرومانسية مع نصفهم الآخر. حيث يمكنهم الاستمتاع بخدمة التوصيل الخاصة المجانية من مطار شرم الشيخ الدولي إلى الفندق، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الوصول المبكر الساعة 8:00 ص وتسجيل المغادرة المتأخر الساعة 4:00 م.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعرض" الإقامة في واحد والمتعة في اثنين" وهو ثمرة التعاون ما بين ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت ويتيح لضيوفهما الاستمتاع بطيف واسع من وسائل الراحة والاستجمام والمرافق الفاخرة الموجودة في كلا المنتجعين.

وضمن عرض "الإقامة في واحد والمتعة في اثنين" يمكن للضيوف تدليل أحبائهم بتجربة ذوقية فاخرة ضمن أجواء شاعرية ساحرة في أحد المطاعم الـ 16 الموجودة في كلا الفندقين، أو الاستمتاع بالبوفيه المميز المتوفر بشكل حصري لدى ريكسوس شرم الشيخ. حيث يقدم "ذا بيتش لاونج" تجربة عيد حب فريدة تتيح للضيوف الاحتفال بهذه المناسبة الفريدة مستمتعين بالمشهد الخلاب لغروب الشمس، واختتام السهرة بوليمة عشاء فاخرة تحت النجوم. وفي صباح اليوم التالي 15 فبراير، يمكن للضيوف مفاجأة نصفهم الآخر بوجبة إفطار شهية داخل غرفتهم.

كما يوفر ريكسوس شرم الشيخ طيف واسع من الأنشطة الممتعة المصممة خصيصًا لطيور الحب الراغبين بالاستمتاع بهذه المناسبة الشاعرية بطريقة فريدة من نوعها. حيث يمكنهم الاستمتاع بأوقات مليئة بالطاقة والحيوية بمساعدة طاقم من المدربين المحترفين في النادي الرياضي الحصري وصالته الرياضية الخارجي. بالإضافة إلى الاستمتاع بطيف واسع من البرامج الترفيهية المتوفرة على مدار اليوم.

ويمكن لعشاق المغامرات المائية الاستمتاع بدفء الحب وسط نسائم الشتاء مع المسبح الخارجي المدفأ أو الأكواخ الشاطئية الخاصة، أو الاستمتاع بأحلى الأوقات في منتزه ريكسوس أكوافنتشر الذي يمتدّ على مساحة 35000 متراً مربعاً ويتضمن العديد من المنزلقات المثيرة وبرك السباحة الغزيرة والأنشطة المائية الممتعة.

ليس هنالك ما يضاهي متعة الاستجمام في نادي أنجانا سبا الصحي الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة والذي يقدم العديد من خيارات الاستجمام الفاخرة كالحمام التركي وجلسات العناية الباعثة على الاسترخاء والتي تساعد على التخلص من الضغط والتوتر.

ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصرمعلقًا بهذا الصدد: "لقد ساهم تحوّل ريكسوس شرم الشيخ مؤخراً إلى مفهوم للبالغين +16 في جعله الوجهة الأمثل للمتزوجين للاحتفال بشهر الحب والمودة والتقدير".

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.