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الكشف عن هوية رجل الأعمال المصري الشهير المقتول بـ13 رصاصة

الثلاثاء 09 فبراير 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية رجل الأعمال المصري الشهير المقتول بـ13 رصاصة



القاهرة / وكالات /

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، عن هوية رجل الأعمال المصري المقتول بـ13 رصاصة في إحدى المزارع.

وقالت مديرية أمن الجيزة أن 4 أشخاص أطلقوا النار على والد صاحب مطاعم الفقير، ويدعى، حمادة الفقير، وألقي القبض عليهم خلال الساعات الماضية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم.

وقال مصدر لموقع جريدة "الشروق" المصرية إن القتيل يمتلك محلات لقطع غيار السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى امتلاك نجله سلسلة مطاعم شهيرة تدعى "الفقير".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد قالت إن مجهولين قاموا بالهجوم على رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال.

ووفقا للتحريات أطلق المجهولين 13 رصاصة على المجنى عليه، حيث استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

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