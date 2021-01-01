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الجامعة العربية تدين هدم خربة حمصة في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 09 فبراير 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدين هدم خربة حمصة في الأغوار الشمالية



القاهرة /سما/

أدانت جامعة الدول العربية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم وتدمير خربة حمصة في الأغوار الشمالية للمرة الرابعة، في سياق تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير التي تنتهجها لتسهيل مشاريع الاستيطان والضم والتهويد، ضاربة بعرض الحائط موقف المجتمع الدولي.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي، إمعان سلطات الاحتلال وإصرارها على مواصلة هذه الأعمال الإجرامية التي تطال الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وأراضيه ومقدساته بتمرد واستخفاف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواقف دول العالم المنددة بهذه السياسات.

وأضاف: "يتطلب ذلك من المجتمع الدولي ضرورة الانتقال الى الموقف العملي الحازم المعبر عن إرادته لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لجرائم حرب تستدعي إقامة المسؤولية الجنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والملزمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وشجب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها وتدنيسها المتعمد للمساجد والكنائس، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد أبواب الكنيسة الرومانية الأرثوذوكسية في منطقة المصرارة في مدينة القدس، ما يعكس حجم التطرف والكراهية لدولة الاحتلال.

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