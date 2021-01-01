محكمة إسرائيلية توجه صفعة لنتنياهو بشأن محاكمته

القدس المحتلة /سما/

وجهت ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، ما وصفت بـ "الصفعة" الجديدة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن محاكمته في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المحكمة رفضت طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بتلقي البروتوكولات الكاملة الخاصة بملفات الفساد المنسوبة اليه.

و كرر طاقم الدفاع دعوته إلى الانتظار لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن يتم الانتقال من المرحلة التمهيدية إلى مرحلة الاستماع الى الأدلة كما منصوص عليه في القانون، مشيرًا إلى أنه يحق لنتنياهو أن تتم معاملته على قدم المساواة.

وانطلقت يوم أمس محاكمة نتنياهو أمام المحكمة نفسها، وتركزت الجلسة على الملحق للائحة الاتهام المعدلة والذي يشمل طلبات نتنياهو وممثلين عنه بالتأثير على التغطية الإعلامية في موقع والا الاخباري في إطار الملف المعروف بـ 4000.

وتطرقت الجلسة قبل ذلك إلى ادعاءات الدفاع بأن التحقيق ضد نتنياهو كان قد بدأ قبل مصادقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على إجرائه خلافًا للقانون.

ومثل نتنياهو شخصيًا أمام قضاة المحكمة وأنكر هذه التهم، وقال إنه يقر نص اللائحة الجوابية التي قدمها وكلاء دفاعه إلى المحكمة.