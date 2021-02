سواريز يحطم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو ويبتعد بالصدارة

حطم المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي كأسرع مهاجم يسجل الأهداف في أول موسم مع فريق بالدوري الإسباني.

وسجل سواريز، ثنائية أتلتيكو في تعادله أمام سيلتا فيغو في الدقيقتين 45 و 50 خلال مباراة أقيمت على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن على الرغم من التعادل، النجم الأوروغوياني لويس سواريز كان في الموعد وسجل ثنائية في ظرف 5 دقائق فقط، ليواصل تألقه في الدقيقة الخامسة والأربعين بالهدف الأول وفي الدقيقة الخمسين بالهدف الثاني.

16 - Luis Suárez ???????? has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo ???????? - 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P