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سواريز يحطم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو ويبتعد بالصدارة

الثلاثاء 09 فبراير 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز يحطم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو ويبتعد بالصدارة



وكالات

حطم المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي كأسرع مهاجم يسجل الأهداف في أول موسم مع فريق بالدوري الإسباني. 

وسجل سواريز، ثنائية أتلتيكو في تعادله أمام سيلتا فيغو في الدقيقتين 45 و 50 خلال مباراة أقيمت على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.  

ولكن على الرغم من التعادل، النجم الأوروغوياني لويس سواريز كان في الموعد وسجل ثنائية في ظرف 5 دقائق فقط، ليواصل تألقه في الدقيقة الخامسة والأربعين بالهدف الأول وفي الدقيقة الخمسين بالهدف الثاني.

وبهذين الهدفين، عزز سواريز صدارته لهدافي الدوري الإسباني، متفوقا على نجم إشبيلية المغربي، يوسف النصيري، الذي يلاحقه على سلم ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم في ظل تراجع أرقام ميسي وبنزيما.

وبات المهاجم البالغ 34 عاما أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 17 مباراة له مع فريق في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.


وحطم سواريز رقم رونالدو عندما كان لاعبا مع ريال مدريد، وسجل 15 هدفا في نفس العدد من المباريات خلال بدايته المذهلة مع الملكي الذي انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد عام 2009.



كما استطاع المهاجم الملقب بـ"بيستوليرو" تسجيل أكثر من 15 هدفا في الموسم للمرة التاسعة تواليا في الدوريات التي لعب فيها، إن كان بقميص ليفربول في البريميرليغ أو مع برشلونة في الليغا.

يذكر أن لويس سواريز قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة، عقب 6 مواسم قضاها مع الفريق الكتالوني.

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