الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة "عاصفة البرق" عند حدود لبنان

القدس المحتلة /سما/

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية تحت مسمى "عاصفة البرق" عند الحدود الشمالية اللبنانية وتنتهي بعد ظهر غد.



وحسب القناة 7 العبرية، يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الشمالية على الحدود.



وأوضح الجيش أن المنطقة الشمالية ستشهد تحركات نشطة للقوات والمركبات العسكرية وستسمع انفجارات وتمركز لنقاط تفتيش.



وذكر أن التمرين سينظر في كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية التي جرت على الحدود اللبنانية الصيف الماضي.



ونوه أن القوات ستتدرب على عدد من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريوهات "يوم المعركة".