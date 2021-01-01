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الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود "البيتكوين" فوق 48 ألف دولار

الثلاثاء 09 فبراير 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود "البيتكوين" فوق 48 ألف دولار



وكالات

يواجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أمريكي كبيرة.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة إذ يتحرك الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، اقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأمريكية.

وبعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل نظرائه اليوم، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء الليل.

وكان أكبر مستفيد من تراجع الدولار هي عملة "البيتكوين"، التي ارتفعت فوق 48 ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب 20 بالمئة سجلتها أثناء الليل بعد أن أعلنت شركة "تسلا" عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في هذه العملة الرقمية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 90.73 نقطة في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 نقطة للمرة الأولى منذ أول فبراير الجاري.

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