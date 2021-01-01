  1. الرئيسية
  2. الصحة

منطمة الصحة العالمية تستبعد فرضية ظهور فيروس "كورونا" بسبب حادثة معملية

الثلاثاء 09 فبراير 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
منطمة الصحة العالمية تستبعد فرضية ظهور فيروس "كورونا" بسبب حادثة معملية



وكالات

استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، والخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني، والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر.


وصرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصيني بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال بن مبارك في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية، تعد غير مرجحة بشكل كبير، لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر. لذلك، لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".

#منظمة الصحة العالمية #كوفيد 19 #فيروس كورونا #ووهان #منشأ فيروس كورونا #وباء كورونا #انتشار وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

اعلام اسرائيلي: فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها طائرات F35

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1022 إصابة بكورونا و733 حالة تعافٍ في فلسطين

860x484 (2)

استئناف حوار القاهرة اليوم وترجيحات بتمديده للتركيز على حل النقاط الخلافية

حماس تكشف : لقاءات القاهرة إيجابية وتتركز على هذه النقاط

وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية