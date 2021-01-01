الجينز يتألق بألوان قوس قزح هذا الموسم

وكالات / سما /

يمثل الجينز الملون أحدث صيحات الموضة النسائية في 2021؛ الذي تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل شانيل وستيلا ماكارتني.



وأوضحت مجلة "Elle" أنه يتألق هذا العام بكل ألوان قوس قزح ليضفي على المظهر لمسة جاذبية وبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة حالياً في ظل جائحة كورونا.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز يزهو هذا العام بالوردي والأحمر والأصفر والأخضر والسماوي والبرتقالي والبنفسجي.



ويمكن تنسيق السروال الجينز الملون مع قطع فوقية ذات ألوان هادئة للحصول على إطلالة أنيقة بعيدة عن التكلف والمبالغة. كما تزيّن الألوان الزاهية أيضاً الجاكت الجينز والتنورة الجينز والفساتين.