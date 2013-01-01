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روسية تدفن 11 زوجا لها

الثلاثاء 09 فبراير 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسية تدفن 11 زوجا لها



وكالات / سما /

أنهت شرطة إقليم كوبان الروسي التحقيق في القضية الجنائية بحق امرأة من أهالي مدينة أرمافير كانت تتزوج من متقاعدين مسنين، ثم تبيع عقاراتهم وتسلب أموالهم.

أما المتقاعدون من أزواجها فتوفوا بعد فترة وجيزة من الزمن. جاء ذلك على موقع الإدارة المحلية لوزارة الداخلية الروسية.

وحسب بيان نشرته الإدارة فإن المرأة البالغة من العمر 53 عاما أوكلت بناتها بالبحث عن رجال مسنين غير متزوجين. لتتزوج منهم في معظم الأحيان.

أما بناتها فاكتسبن ثقة الرجال لتقنعهم بتقديم تبرعات أو وصايا أو توكيلات لبيع ممتلكاتهم على شكل قطع أراض ومنازل وشقق في مدن أرمافير وكراسنودار وسوتشي الروسية. وفي أحيان أخرى بأنهن من أقربائهم ولديهن الحق بالميراث.

وساعدتهم في ذلك امرأة أخرى تبلغ من العمر 57 عاما ومتخصصة في بيع العقارات.

بلغ إجمالي الأضرار التي ألحقت بالمواطنين ما يزيد عن 21.7 مليون روبل. وقد أثبت التحقيق ضلوع المتهمات بنحو 12 جريمة جنائية ارتكبت بين أعوام 2013 و 2019 ، وأدت إلى وفاة 11 رجلا.

وقد وجه الملف الجنائي بحق المتهمات إلى المحكمة المحلية.

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