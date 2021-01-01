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شاهد الصور: أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة

الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور: أمير قطر يمارس الرياضة صحبة بناته في شوارع الدوحة



وكالات

نشر أمير قطر تميم بن حمد مجموعة صور على موقع "تويتر" صحبة أبنائه وهم يرتدون ملابس رياضية في شوارع الدوحة، إحياء ليوم الرياضي الوطني.

وأرفق الصور بتعليق جاء فيه: "في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا".

وسيطرت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على احتفالات قطر بهذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير.

وتقرر أن تكون جميع الأنشطة الرياضية بشكل فردي، مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة اليوم الرياضي عن تعديل الشروط والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية لليوم الرياضي للدولة، بناء على قرارات مجلس الوزراء، حول خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا.

#امير قطر #الرياضة #يوم الرياضي الوطني
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