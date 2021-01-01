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فيديو.. انتصارات للثوار والزعيم والبحرية في الممتازة

الثلاثاء 09 فبراير 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصارات للثوار والزعيم والبحرية في الممتازة



غزة / سما /

حقق شباب جباليا فوزا ثمينا على نظيره الصداقة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "ثوار الشمال" طارق العطار (21), ومحمد عبيد (65), بينما أحرز هدف الصداقة الوحيد حسن الحمامي (86).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

شباب رفح – اتحاد خانيونس (2-0)

وحسم شباب رفح موقعة نظيره اتحاد خانيونس لمصلحته (2-0).

وأحرز هدفي "الزعيم" مهند أبو زيد (70), وناصر أبو قرشين (72), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع, ويبقى رصيد اتحاد خانيونس 9 نقاط في المركز الثالث.

خدمات الشاطئ – الجلاء (2-1)

وخطف خدمات الشاطئ فوزا صعبا من "أنياب" الجلاء (2-1).

ودوّن هدفي "البحرية" محمود أبو الخير (49), وفضل قنيطة (69), فيما أحرز هدف الجلاء إبراهيم سلامة (53).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للشاطئ عبر سليمان العبيد (38).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

#شباب جباليا #الصداقة #شباب رفح #اتحاد خانيونس #الجلاء #خدمات الشاطئ #دوري الممتازة

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