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محاولة جديدة من مانشستر سيتي لإقناع ميسي بالانضمام للسيتيزين

الثلاثاء 09 فبراير 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة جديدة من مانشستر سيتي لإقناع ميسي بالانضمام للسيتيزين



وكالات / سما /

ذكرت شبكة “ESPN” بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيحاول من جديد إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالتوقيع للسيتيزين خلال الفترة المقبلة.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الحالي برشلونة الصيف المقبل، ويحق له حالياً التعاقد مع أي فريق آخر، على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم بشكل مجاني.

ويعتبر نادي مانشستر سيتي من أبرز المرشحين للظفر بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع ليونيل ميسي بالانضمام للفريق الإنجليزي خلال الشهرين المقبلين.

وأكملت الشبكة أن إدارة مانشستر سيتي تعلم مدى صعوبة إقناع ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة، بالرغم من أن اللاعب طلب من قبل الرحيل عن البلاوجرانا، إلا أن النادي سيعمل على الوصول لاتفاق مع النجم الأرجنتيني، إذا قرر الأخير الرحيل.

وأضافت الشبكة أن باريس سان جيرمان هو الآخر مصمم على التعاقد معه، لكن استراتيجيته للحصول على خدمات ليونيل ميسي تثير غضب برشلونة، لذلك يتحلى مانشستر سيتي بالصبر، حيث لا يرغب في القيام بأي خطوة تغضب البرسا على أمل التعاقد معه في نهاية المطاف.

#مانشستر سيتي #ميسي #هدف ليونيل ميسي #برشلونة

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