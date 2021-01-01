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زيدان يفتح الباب للرحيل عن ريال مدريد صيفاً

الثلاثاء 09 فبراير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يفتح الباب للرحيل عن ريال مدريد صيفاً



وكالات / سما /

فتح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الباب أمام رحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأن زيدان رد على سؤال بخصوص مستقبله وإمكانية استمراره حتى نهاية عقده في يونيو 2022 ، في ثلاثة مناسبات خلال المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الاثنين، على هامش مباراة الفريق غداً ضد خيتافي.

وقال زيدان حسبما نشرت الصحيفة المقربة من مدريد “هل سأنهي عقدي مع ريال مدريد؟ سنرى”، وأكد زيدان في ثلاثة إجابات على أنه لا يعرف إن كان سيستمر في منصبه في الموسم المقبل أم لا.

وصرح الفرنسي قائلاً ” سنرى ما سيحدث، أهم شيء هو العمل اليوم وهذا ما يقلقني أكثر في الوقت الحالي، وما حدث قد حدث، وما أقوله إنه من يتواجد هنا يستحق العمل”.

واستمر المدرب ” كل شخص يمكنه قول ما يريده، وما يمكننا فعله هنا هو الإيمان بما نفعله، نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة”.

وعن إمكانية تفكيره في الرحيل عن الريال قال” لماذا سأرحل إن كنت أفعل ما أحبه، هناك أوقات صعبة بالطبع، هذه هي الحياة التي نعيشها، وكلنا نعرف أن ريال مدريد نادي عظيم، وعندما ننافس على كل شيء سيكون هناك تغييرات دوماً”.

#ريال مدريد #زين الدين زيدان #الانتقالات الصيفية #الدوري الإسباني

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