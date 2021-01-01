أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء أمس الاثنين، عن إصابة نجميه هيكتور هيريرا وتوماس ليمار بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19″.

وأصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن إصابة الثنائي ودخولهما في فترة عزل صحي منزلي داخل منزليهما، تطبيقاً لتوصيات رابطة الدوري الإسباني “البروتوكول” وللسلطات الصحية في إسبانيا.

وقال بيان الأتليتي ” تبين إصابة لاعبيّنا هيكتور هيريرا وتوماس ليمار بكورونا بعد الخضوع لفحوصات الوباء تطبيقاً لبروتوكول الليجا قبل مواجهة الفريق ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني”.

وأضاف البيان “جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية وتأكد معاناتهما من الإصابة بكوفيد -19، ليبقى الثنائي في حجر منزلي خاص في المنزل حتى التعافي من الإصابة”.

ويستعد أتلتيكو مدريد لملاقاة سيلتا فيجو مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني الذي يسعى الأتليتي للمحافظة على صدارته لجدوله في الفترة المقبلة.

ويتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق سبع نقاط كاملة عن برشلونة الوصيف، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.