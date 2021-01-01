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شركة PalPay توقع اتفاقية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية لـ(فاتن)

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة PalPay توقع اتفاقية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية لـ(فاتن)



رام الله / سما /

وقعت شركة PalPay، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين إتفاقية تمنح بموجبها الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن" خدمات المحفظة الإلكترونية "بال بي محفظتي". وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف الى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع مستفيدي "فاتن"

 دون الحاجة الى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر شركة PalPay في محافظة رام الله مؤخراً بحضور كل من السيد معاوية القواسمي، مدير عام شركة PalPay والسيد أنور الجيوسي، مدير عام الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن" وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستمكن "محفظة بال بي" مستخدميها ومستفيدي "فاتن" من استخدام التمويلات التي يحصلوا عليها من "فاتن" عبر المحفظة الإلكترونية، كما يمكنهم التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد أقساط القروض المستحقة عليهم لفاتن ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الإشتراكات المختلفة ، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء المعتمدين، بالإضافة الى الخدمات التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما يمكن شحن المحقظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

من ناحيته، عبر السيد معاوية القواسمي عن سعادته للإتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، مؤكداُ على أن PalPay تكاد تكون أول الشركات والمؤسسات الفلسطيني التي تمكنت من إدخال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للسوق الفلسطينية منذ ما يزيد عن عشر سنوات، حيث لاقت استحساناً من جميع فئات المجتمع الفلسطيني. مضيفاُ بأن المحفظة الإلكترونية ستضيف خدمات جديدة ونوعية لمجموعة الخدمات المقدمة من شركة PalPay  وستستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكنهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقاً وحصراً فقط لمن له حساب بنكي. وقال القواسمي بأن قوة PalPay تكمن في توسع شبكتها من نقاط البيع الإلكترونية، والتي وصلت الى حوالي 7000 نقطة بيع. وتعاقدها مع ما يزيد عن 100 شركة وتاجر وجامعة ومؤسسة ومقدم خدمات شملت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً الى رفح جنوباً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية وهو ما يشكل البيئة المناسبة والحاضنة المناسبة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

من جانبه، أعرب السيد أنور الجيوسي عن سعادته لتوقيع اتفاقية جديدة مع PalPay تسهم في تسهيل الإجراءات لمستفيدي الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن وتيسير أمور حياتهم. مشيراً الى أن هذه الإتفاقية ستمهد لحصول الشركة على العديد من الامتيازات ومنح مستفيدي "فاتن" بطاقات فيزا بدون حسابات مصرفية، وهذا سيشجعهم على الاستفادة من خدماتها وزيادة حصتها في السوق الفلسطينية وتطوير الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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